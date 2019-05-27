На "мосту Кличко" снова треснуло стекло: видео

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве снова треснула стеклянная поверхность, хотя всего несколько часов назад работники заменили первое разбитое стекло.

Об очередном треснувшем защитном стекле на мосту сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

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По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было. Кроме того, некоторые части обзорного участка от вчерашнего дня ограничены лентой для прохода по ней граждан.

Смотрите видео: на "мосту Кличко" снова треснуло стекло

Что стало причиной очередной трещины на стеклянной поверхности – неизвестно. Однако рабочие уверяют, что такое закаленное стекло не может треснуть самостоятельно, потому что оно выдерживает более тысячи килограмм на квадратный метр.

По источникам УНН, пока поврежденное защитное покрытие сняли и должны установить новое. Кроме того, бригадир сообщил, что все стеклянные покрытия на смотровой площадке будут заменять на новые. Сейчас несколько целых покрытий сняли и вытерли воду, которая появилась между слоями.

Что известно о "мосте Кличко"?

Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского главы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".



Его протяженность составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Ширина переправы отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.