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      На "мосту Кличко" снова треснуло стекло: видео

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      На "мосту Кличко" снова треснуло стекло
      На "мосту Кличко" снова треснуло стекло / УНН

      На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве снова треснула стеклянная поверхность, хотя всего несколько часов назад работники заменили первое разбитое стекло.

      Об очередном треснувшем защитном стекле на мосту сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

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      По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было. Кроме того, некоторые части обзорного участка от вчерашнего дня ограничены лентой для прохода по ней граждан.

      Смотрите видео: на "мосту Кличко" снова треснуло стекло

      Что стало причиной очередной трещины на стеклянной поверхности – неизвестно. Однако рабочие уверяют, что такое закаленное стекло не может треснуть самостоятельно, потому что оно выдерживает более тысячи килограмм на квадратный метр.

      По источникам УНН, пока поврежденное защитное покрытие сняли и должны установить новое. Кроме того, бригадир сообщил, что все стеклянные покрытия на смотровой площадке будут заменять на новые. Сейчас несколько целых покрытий сняли и вытерли воду, которая появилась между слоями.

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      Что известно о "мосте Кличко"?
      Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского главы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".

      Его протяженность составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Ширина переправы отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Киева Мост Кличко Архитектура Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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