На "мосту Кличко" в Киеве заменяют треснувшее стекло: фото и видео

Пешеходно-велосипедный мост, который назвали "мостом Кличко", был некоторое время закрыт для посетителей из-за трещины в стеклянной поверхности. Сейчас там работают специальные службы, которые заменяют стекло.

Мост уже открыт для посетителей, перекрыты только места, где есть трещины, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Отметим, что 26 мая после открытия пешеходно-велосипедного моста треснула стеклянная вставка. Сообщалось, что произошло это после того, как группа неизвестных активно на нем попрыгала. То есть городские власти считают, что его намеренно повредили вандалы.

Как выглядело треснувшее стекло на "мосту Кличко": фото

На месте уже работают специальные службы, которые меняют стекло. По их словам, основное стекло, которое выдерживает вес людей, не повреждено, а треснула верхняя пленка.

Гиря или гантеля, то есть что-то тяжелое бросили. Просто человек, который прогуливается по мосту или даже прыгает на нем, не мог разбить это стекло,

– сказал коммерческий директор компании поставщика стекла Александр Козленко.

Коммунальщики обещают, что уже до конца дня все работы завершат.



Коммунальщики уже начали процесс замены треснувшего стекла

Журналистка 24 канала тоже решила испытать на прочность стекло – она попрыгала по нему. Поэтому то, что в сети распространяют информацию, будто мост опасен – неправдива. Отмечается, что стеклянное покрытие выдерживает более тысячи килограмм на квадратный метр.

Кстати, "флешмоб" с прыжками на открытии моста начал сам городской голова столицы Виталий Кличко. Так, он решил продемонстрировать журналистам, что стекло является прочным, а мост – безопасным.



Владимир и Виталий Кличко испытывают стеклянные элементы на прочность (фото 24 канала)

Что известно про "мост Кличко"?Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".



Его протяженность составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Ширина переправы отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.