На Николаевщине мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта в баре

25 августа, в одном из баров Николаева отдыхающий в результате конфликта с другим клиентом ранил его ножом в грудь в области сердца. 31-летний пострадавший госпитализирован, а 42-летнего злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Отмечается, что причиной конфликта стало замечание злоумышленнику из-за нецензурных выражений. Ссора между мужчинами переросла в драку, во время которой один мужчина ударил другого ножом в грудь.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

По данному факту начато уголовное производство предварительно по признакам части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и части 2 статьи 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.