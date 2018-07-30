На одесском курорте один отдыхающий до смерти избил другого: подробности

В Затоке Одесской области между двумя отдыхающими завязалась ссора, которая переросла в драку. В результате инцидента житель Винницкой области нанес смертельные удары своему оппоненту из Днепропетровской области.

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции Одесской области.

Читайте также: Жуткое убийство под Полтавой: пожилой мужчина застрелил работника металлобазы

В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Затока возле одной из баз отдыха лежит мужчина без признаков жизни. Прибыв на место происшествия, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Днепропетровской области,

– говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить, что накануне между погибшим и еще одним отдыхающим возле развлекательного заведения произошел конфликт. Во время ссоры 43-летний мужчина нанес несколько ударов потерпевшему, от которых последний упал на землю и потерял сознание. После чего правонарушитель сел в машину и уехал с места происшествия.

Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

По горячим следам полицейским удалось разыскать злоумышленника. Тот как раз собирался возвращаться с отдыха домой.

Сейчас решается вопрос относительно избрания злоумышленнику меры пресечения.

По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.