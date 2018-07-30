Ужасное убийство под Полтавой: пожилой мужчина застрелил рабочего металлобазы

30 июля недалеко от Полтавы, а именно в селе Супруновка, неизвестный пожилой мужчина застрелил работника местной металлобазы, а потом на автомобиле "Москвич" скрылся с места инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Отмечается, что инцидент произошел как раз вблизи предприятия.



Преступление совершил пожилой мужчина

По словам правоохранителей, злоумышленник выстрелил работнику металлобазы в область головы, в результате чего тот погиб.

"Камера видеонаблюдения сняла мужчину пожилого возраста, который, выстрелив из огнестрельного оружия в погибшего, скрылся с места происшествия на автомобиле "Москвич". Если вы были очевидцем события или вам известна информация, касающаяся этого факта или лица, причастного к преступлению, просим сообщить в полицию по номеру: (0532) 51-77- 02 или 102", – отмечают в полиции.



С места инцидента злоумышленник скрылся на автомобиле "Москвич"

Напомним, 26 июля стрельба произошла в Киеве – тогда возле одного из кафе мужчина открыл огонь из пистолета Макарова. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.