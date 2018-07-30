Жахливе вбивство під Полтавою: літній чоловік застрелив робітника металобази

30 липня неподалік Полтави, а саме у селі Супрунівка, невідомий чоловік похилого віку застрелив працівника місцевої металобази, а опісля на автомобілі "Москвич" зник з місця інциденту.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

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Зазначається, що інциденту стався якраз поблизу підприємства.



Злочин скоїв чоловік похилого віку

За словами правоохоронців, зловмисник вистрілив працівникові металобази в область голови, внаслідок чого той загинув.

"Камера відеоспостереження зафільмувала чоловіка похилого віку, який, вистреливши з вогнепальної зброї у загиблого, зник з місця події на автомобілі "Москвич". Якщо ви були очевидцем події або вам є відомою інформація, яка стосується цього факту чи особи, причетної до злочину, просимо повідомити поліцію телефонами: (0532) 51-77- 02 або 102", – наголошують у поліції.



З місця інциденту зловмисник утік на автомобілі "Москвич"

Нагадаємо, 26 липня стрілянина сталася у Києві – тоді біля одного з кафе чоловік відкрив вогонь з пістолету Макарова. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.