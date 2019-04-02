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      На одном из участков в Николаевской области пересчитают голоса

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      Из-за нарушения на Николаевской участки пересчитают голоса
      Из-за нарушения на Николаевской участки пересчитают голоса / Фото из открытых источников

      На избирательном участке в Николаеве будет проведен повторный пересчет голосов из-за нарушения. Полиция занимается расследованием инцидента.

      Во время сдачи протоколов избирательного участка округа № 129 в окружную избирательную комиссию неизвестная женщина завладела одним из протоколов.

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      Что случилось

      Члены участковой комиссии сообщили, что когда они стояли в очереди на сдачу протоколов в ОИК, к ним подошла неизвестная женщина, представилась членом окружной комиссии, и попросила предоставить протокол подсчета голосов.

      Члены комисии собственноручно передали ей пакет, она его распаковала и вытащила один протокол, приказала ждать и ушла. С места происшествия женщина поехала на такси. Только тогда члены участковой комиссии поняли, что их обманули.

      Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства про "Воспрепятствование осуществлению избирательному праву". Женщине может грозить ограничение или лишение свободы сроком на три года.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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