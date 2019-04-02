На одном из участков в Николаевской области пересчитают голоса

На избирательном участке в Николаеве будет проведен повторный пересчет голосов из-за нарушения. Полиция занимается расследованием инцидента.

Во время сдачи протоколов избирательного участка округа № 129 в окружную избирательную комиссию неизвестная женщина завладела одним из протоколов.

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Что случилось

Члены участковой комиссии сообщили, что когда они стояли в очереди на сдачу протоколов в ОИК, к ним подошла неизвестная женщина, представилась членом окружной комиссии, и попросила предоставить протокол подсчета голосов.

Члены комисии собственноручно передали ей пакет, она его распаковала и вытащила один протокол, приказала ждать и ушла. С места происшествия женщина поехала на такси. Только тогда члены участковой комиссии поняли, что их обманули.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства про "Воспрепятствование осуществлению избирательному праву". Женщине может грозить ограничение или лишение свободы сроком на три года.