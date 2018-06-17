На пенсию ушла первая женщина-командир МКС
Американская астронавт Пегги Уитсон в свое время стала первой женщиной-командиром Международной космической станции. Теперь она ушла на пенсию.
Об этом сообщает сайт NASA.
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Директор космического агентства Джеймс Брайденстайн заметил, что Пегги Уитсон является настоящим примером силы американского духа. Именно ее любовь к науке. Стремление к исследованиям и открытиям, а также решительность и характер вдохновляли не только всех в NASA но и во всей Америке.
Пегги Уитсон является рекордсменкой среди женщин по пребыванию в открытом космосе. Она побывала за бортом космического корабля 10 раз, а суммарное количество времени, проведенного в открытом космосе, составляет 60 часов 21 минуту.
В общем, за время выполнения всех миссий и полетов, астронавт провела в космосе 665 дней 22 часа и 21 минуту.
В своем Twitter Пегги Уитсон тепло отозвалась о своей работе в космическом агентстве.
Это была самая большая честь жить, воплощая мечту быть астронавтом NASA. Спасибо NASAVillage и всем, кто поддерживал меня на этом пути. Теперь, когда я возвращаюсь к моим многочисленным драгоценным воспоминаниям, я могу уверенно сказать, что мое путешествие в NASA было вне этого мира,
– написала она.
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