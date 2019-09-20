На подъезде к Киеву будут взвешивать авто в движении: детали

На подъезде к Киеву, на трассе Киев – Чоп, заработала система взвешивания авто в движении. Ее встроили в дорогу, как только машина проезжает по площадке – умные датчики сразу передают информацию в полицию.

А камеры будут фиксировать дату и время проезда. Если произойдет превышение нормы веса или скорости – автоматически начисляется штраф, сообщает "Интерфакс".

Читайте также: Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика

Далее машину останавливают и просят водителя разгрузиться. Минимальный штраф за перегрузку – 1700 гривен. Машины взвешивают для того, чтобы водители не перегружали фуры и соответственно не разрушали дорожное покрытие.

Это нормальный европейский стандарт. В конце этого года мы будем готовы презентовать общую систему на 100-150 таких точек по всей стране, но это должно быть только начало,

– рассказал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

Стоимость одной точки взвешивания – более одного миллиона долларов. Деньги на обустройство выделил Международный банк реконструкции и развития.