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      На подъезде к Киеву будут взвешивать авто в движении: детали

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      На подъезде к Киеву будут взвешивать авто в движении: детали
      На подъезде к Киеву будут взвешивать авто в движении: детали / Фото из открытых источников

      На подъезде к Киеву, на трассе Киев – Чоп, заработала система взвешивания авто в движении. Ее встроили в дорогу, как только машина проезжает по площадке – умные датчики сразу передают информацию в полицию.

      А камеры будут фиксировать дату и время проезда. Если произойдет превышение нормы веса или скорости – автоматически начисляется штраф, сообщает "Интерфакс".

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      Далее машину останавливают и просят водителя разгрузиться. Минимальный штраф за перегрузку – 1700 гривен. Машины взвешивают для того, чтобы водители не перегружали фуры и соответственно не разрушали дорожное покрытие.

      Это нормальный европейский стандарт. В конце этого года мы будем готовы презентовать общую систему на 100-150 таких точек по всей стране, но это должно быть только начало,
      – рассказал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

      Стоимость одной точки взвешивания – более одного миллиона долларов. Деньги на обустройство выделил Международный банк реконструкции и развития.

      blog_ava
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      Теги: Big Test АЗК WOG Допомога 24 Новости Украины Новости Киева Транспорт
      Источник: 24 канал
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