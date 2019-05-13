Результаты проведенных в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования.

Более 30 процентов голосов набрал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. На втором месте с результатом 25 процентов голосов находится кандидат от партии "Союз отечества – Христианские демократы Литвы", бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните.

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который также принимал участие в выборах, занял третье место с результатом около 20 процентов. Как сообщило издание Delfi политик считает поражением невыход во второй тур и обещал сложить с себя полномочия 12 июля.

Это значит, что у меня нет доверия людей, я не могу возглавлять правительство,

– заявил он.

Всего за пост главы государства боролись девять человек. По законодательству Литвы, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать не менее 51 процента голосов. Второй тур выборов состоится 26 мая. Граждане выбирают президента сроком на пять лет с возможностью однократного переизбрания.

С 2009 года пост главы государства занимает Даля Грибаускайте, в 2014-м она была переизбрана на второй срок.

Кстати, вместе с первым туром в Литве проводили два референдума. Литовцы определялись с тем, разрешить ли двойное гражданство и нужно ли сократить количество депутатов сейма.