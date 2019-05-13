05:16
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      На президентских выборах в Литве состоится второй тур

      6 Читати новину українською
      В Литве завершился первый тур выборов президента страны
      В Литве завершился первый тур выборов президента страны / Фото из открытых источников

      Результаты проведенных в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования.

      Более 30 процентов голосов набрал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. На втором месте с результатом 25 процентов голосов находится кандидат от партии "Союз отечества – Христианские демократы Литвы", бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните.

      Читайте также: Будет ли поддерживать Литва Украину: избрание нового президента и два референдума

      Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который также принимал участие в выборах, занял третье место с результатом около 20 процентов. Как сообщило издание Delfi политик считает поражением невыход во второй тур и обещал сложить с себя полномочия 12 июля.

      Это значит, что у меня нет доверия людей, я не могу возглавлять правительство,
      – заявил он.

      Всего за пост главы государства боролись девять человек. По законодательству Литвы, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать не менее 51 процента голосов. Второй тур выборов состоится 26 мая. Граждане выбирают президента сроком на пять лет с возможностью однократного переизбрания.

      С 2009 года пост главы государства занимает Даля Грибаускайте, в 2014-м она была переизбрана на второй срок.

      Кстати, вместе с первым туром в Литве проводили два референдума. Литовцы определялись с тем, разрешить ли двойное гражданство и нужно ли сократить количество депутатов сейма.

      blog_ava
      Сколько кадровых офицеров из России находятся на оккупированном Донбассе: ответ Наева
      12 мая
      313
      Теги: Литва Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 мая: видеопетиция о роспуске Рады и трогательный День матери
      12 мая , 22:15 Главные новости 12 мая: видеопетиция о роспуске Рады и трогательный День матери
      315
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 мая , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1130
      Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      12 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      371
      Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      12 мая , 19:05 Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      Аркадий Бабченко 2055
      Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      12 мая , 16:02 Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      Юрій Бутусов 3258
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук