На Прикарпатье восстановили настоящую землянку времен УПА

Почти 80 лет она была скрыта под землей, и лишь теперь музейщики практически полностью ее отстроили. Интерьер землянки почти на 100 % воспроизводит тогдашний быт повстанцев.

Эту землянку нашли еще в прошлом году.

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Все благодаря воспоминаниям местных жителей и архивным данным. Лесничий Роман Макар рассказывает, что именно в этом укрытии, во время облавы НКВД в 1947 году, погибли его родственники – Василий Юров вместе с сестрой Прасковьей.

В подполье он был, а сестра приносила кушать. И так случилось, что именно в тот момент, в тот день, она уже не вернулась домой,

– рассказал лесничий.

В целом во время нападения энкаведистов в тайнике находились десять подпольщиков, из них выжил только один. По словам историков, тайник повстанцев выдал предатель – станичный УПА, который сотрудничал с советскими органами власти.

Их окружили с каждой стороны, чтобы они не имели, куда бежать. Здесь погибли трое или четверо повстанцев. Они разбегались в разные стороны и так их уже там убивали, прямо на дороге,

– сказала работница музея Перегинская Оксана Витвицкая.

За 7 десятилетий повстанческий тайник практически разрушился. Восстанавливали его с помощью экскаватора. А вот повстанцы в свое время копали тайник вручную, притворяясь лесорубами. Как только в деревню заходили энкаведисты, местные жители сразу подавали ребятам сигнал тревоги.



Интерьер восстановленного убежища на Прикарпатье

В интерьере бункера – муляжи оружия и артефакты из частных коллекций. Так как аутентичных вещей на месте старой землянки почти не осталось. Восстановили тайник исключительно силами энтузиастов. Для широкой публики ее торжественно откроют 20 мая.