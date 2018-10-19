Газ для населения должен был подорожать 18 октября, однако правительство вновь перенесло принятие решения – на 27 октября. Мы поговорили с экспертами. Они уверены, что газ будет дорожать. Хотя больше Украине нужна реформа энергорынка. А приведение цен к европейскому уровню – лишь часть решения. Так какие цены ждать?

В начале сентября украинские чиновники провели встречи с представителями Международного валютного фонда. Последние должны предоставить Украине очередной несколькомиллиардный транш.

Главных требований МВФ было две – повысить цены на газ до рыночного уровня ( и таким образом в том числе уменьшить дефицит госбюджета) и запустить антикоррупционный суд. "Танцы" вокруг этого суда продолжались какое-то время. И ранее не получили мы помощь от МВФ потому, что президент был не готов подать и подписать закон о создании Антикоррупционного суда. Поэтому премьер-министр Владимир Гройсман тоже решил не рисковать и не поднимать тарифы, если президент не дает старт антикоррупционной реформе.

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Но тот же Гройсман в начале сентября заверил украинцев, что подорожание газа неизбежно. А в конце сентября снова не решился на политически-самоубийственный шаг к подорожанию газа – и перенес это непростое решение еще на несколько недель, до 18 октября. Теперь правительство продлило действие постановления, предусматривающего продажу природного газа для населения по сниженной цене, еще на 10 дней – до 27 октября. 24 канал спросил у экспертов энергорынка и аналитиков – их прогнозы, на сколько может подорожать газ для украинцев в 2018?

Подорожает или нет

Вопрос не стоит – повысят цену или нет, говорят эксперты. Правительство будет вынуждено поднять цену на газ для населения. Это остается ключевым требованием МВФ по предоставлению следующего транша, вместе с принятием бюджета 2019 года на реалистичных макроэкономических показателях. Вопрос – на сколько подорожает.

По мнению эксперта по инвестициям и прогнозирования Европейского аналитического центра Вадима Бардася правительство поднимет цены на природный газ в Украине для населения на 18-25%, в зависимости от отдельно выбранного региона.

Несмотря на то, что МВФ требует поднять цену на газ на 60%, правительство поднимет ее не более, чем на 23%,

– заверил член совета Реанимационного Пакета Реформ, Председатель общественного совета Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Таран.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что если повышение ограничится на уровне 20-25% – это допустимо. Остальное – излишне. Но у МВФ своя логика. А наше правительство находится "между молотом и наковальней".

Либо новая цена на газ, либо обвал гривны

На 2019 год приходится очередной локальный пик выплат по внешнему долгу. Министерству финансов нужно будет погасить более 6 миллиардов долларов международных кредитов и процентов по ним.

Вадим Бардась отметил, что при принятии решения о цене на газ основным ориентиром для власти является желание обеспечить финансовую стабильность в стране в предвыборный период за счет новых кредитов за удовлетворение требований МВФ. В то же время, уровень жизни населения и ценовая стабильность в стране остаются на заднем плане.

Но есть одно существенное "но". Михаил Гончар констатировал: если пойти по сценарию избежания подорожания газа – это грозит не получением финансирования со стороны МВФ, обвалом курса гривны.

Финансовая катастрофа в таком случае значительно негативнее по результатам, чем повышение цен на газ для потребителей. Хотя подорожание газа спровоцирует волну недовольства и протестов. Но это меньшее зло, по сравнению с финансовой катастрофой – и для потребителей тоже, – убежден Гончар.

И хотя выбор у нас такой себе, можем утешиться, что газ для украинцев не дорогой, по сравнению с нашими соседями. Даже при нашем уровне средних зарплат.

Украина может похвастаться наибольшим количеством газа, которое можно купить на среднюю зарплату. Поэтому наши соседи, которым удалось отойти от советского прошлого и успешно реформировать экономику и у которых значительно более высокие средние заработные платы, за газ платят вдвое-втрое больше украинцев.

Как считали газ: подробно в публикации 24 канала

Что нужно предусмотреть

А для украинцев, которые имеют заработок меньше среднего – есть субсидии. Виктор Таран отметил, что параллельно с решением о подорожании газа правительство должно предусмотреть еще три вещи:

- деньги в Государственном бюджете для оплаты субсидий на 2019 год;

- продолжать мероприятия, направленные на монетизацию льгот и верификацию получателей субсидий;

- увеличение денег на мероприятия по энергоэффективности для населения (в краткосрочной перспективе это приведет к уменьшению потребления газа населением, а в дальнейшем к уменьшению объемов субсидий из государственного бюджета)

Повышение цены – еще не реформа

Нардеп и председатель Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан в комментарии 24 каналу выразила надежду, что цену на газ правительство таки не поднимет. По ее мнению, для этого нет экономических оснований. А чтобы исполнить условия сотрудничества с МВФ – нужно не цену поднимать, а создавать рынок газа.

Правительство должно ориентироваться на интересы граждан, а не интересы монополий. Это значит – создать реально конкурентный рынок природного газа. У нас до сих пор действует монополия. Несмотря на все обязательства, которые брала на себя Украина перед МВФ. На самом деле тарифы повысили, а свободного рынка так и не создали. Вместо рынка – монополия по добыче, реально и по импорту, по транспортировке и продаже,

– отметила Продан.

Согласно анализу нардепа относительно потребленного газа собственной добычи и импортного, за 9 месяцев 2018 года потребление составило 22,1 млрд кубометров, собственная добыча – 15,5 млрд кубометров, импорт – 8,1 млрд кубометров.

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Основная доля потребления – это газ собственной добычи. При этом, государственная компания "Укргаздобыча" продает его по 4 849 грн за тысячу кубометров при себестоимости на уровне 2 900 грн за тысячу кубометров. В прошлом году чистая прибыль "Укргаздобычи" составила более 30 млрд грн. Этого более, чем достаточно, чтобы, во-первых, не повышать цены на газ, а, во-вторых, наращивать темпы собственной добычи газа, – уверена Продан.

Михаил Гончар согласен, что правительством не уделялось должное внимание вопросу увеличения добычи собственного газа, без этого мы не сможем отмахнуться от МВФ. Но по его мнению, для этого так же требуется выравнивание цены на газ на рынке.

И зря правительство избегает общения с обществом о том, что с каждой гривны, заплаченной потребителем за газ, часть денег реинвестируется в расширение национальной газодобычи. Фактически правительство поддерживает идею увеличения собственной газодобычи, но занимает такую созерцательную позицию – а что там получится у государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча". Получится – хорошо, не получится – проблемы ваши. А нужна консолидация национальных усилий, – отметил Гончар.

Тогда бы правительство могло сказать, что паритет с ценой импортированного газа для нас не совсем приемлем, поскольку мы две трети газа, который мы потребляем, обеспечиваем за счет внутренней добычи, а не импортированного, как это было 5-6 лет назад. Зато мы находимся в слабой позиции, правительство не может переформатировать подходы со стороны МВФ, поэтому и видим такие "игрища" вокруг цен, когда нам диктуют условия.

По информации Оксаны Продан, международные партнеры не требуют увеличения тарифа, а выступают против не рыночных и разных цен для разных потребителей. Они говорят о рынке и равных условиях, а это – реформа "Нафтогаза" и установления действительно рыночного тарифа, который должен не поднимать цены для потребителей, а снизить их для производителей.

Для реформирования, безусловно, сначала нужна модернизация и энергосбережение, демонополизация рынка, новые прозрачные правила игры, а уже потом тарифы. Но проблема в том, что реформы так быстро в Украине не делаются, а деньги МВФ нужны уже сейчас.

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