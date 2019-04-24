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      На сколько вырастет стоимость биометрических паспортов и ID-карт

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      Украинский загранпаспорт
      Украинский загранпаспорт / radiosvoboda.org

      Кабинет министров Украины принял решение повысить тарифы на услуги Государственной миграционной службы Украины по выдаче загранпаспортов и ID-карт.

      Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 апреля, об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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      "Стоимость оформления документов впервые выросла с 2016 года и по подсчетам экспертов такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 миллионов гривен, которые будут направлены в том числе на выполнение программ местного значения", – сообщает пресс-служба Кабмина.

      Новые суммы административного сбора будут составлять:

      • При оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) – 345 гривен (126 гривен стоимость админуслуги и 219 гривен стоимость бланка), ранее 279 гривен.

      • При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) – 471 гривну (252 + 219), ранее 366 гривен.

      • При оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) – 682 гривны (352 + 330), ранее 557,32 гривен.

      • При оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований) – 1034 гривны (704 + 330), ранее 810,32 гривен.

      Соответствующие изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Новости политики ID-карты Деньги Кабинет Министров Украины
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