На спиртзаводе на Тернопольщине произошел взрыв: эвакуированы живущие рядом люди

Вечером 23 июня в городе Збараж на Тернопольщине, на одной из баз закрытого Зарубинецкого спиртзавода произошел взрыв, после которого начался пожар. Причина – разгерметизация одной из емкостей с биоэтанолом.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар произошел на базе Зарубинецкого спиртзавода, который сейчас не функционирует

Отмечается, что в связи с инцидентом была проведена эвакуация 350-ти жителей частных жилых домов, расположенных рядом. К счастью, жертв и пострадавших нет.



В связи с инцидентом спасателям пришлось эвакуировать жителей соседних домов

"По состоянию на 21:10 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируется. На месте происшествия работали 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человек личного состава", – добавляют в ГСЧС.



К тушению пожара были привлечены 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человек личного состава

Напомним, недавно на трассе Киев – Житомир на одной из автозаправочных станций произошел взрыв топлива и, как следствие, пожар.