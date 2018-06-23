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На спиртзаводе на Тернопольщине произошел взрыв: эвакуированы живущие рядом люди

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В Збараже на Тернопольщине на закрытом спиртзаводе произошел взрыв: жертв и пострадавших нет
В Збараже на Тернопольщине на закрытом спиртзаводе произошел взрыв: жертв и пострадавших нет / Пресc-служба ГСЧС

Вечером 23 июня в городе Збараж на Тернопольщине, на одной из баз закрытого Зарубинецкого спиртзавода произошел взрыв, после которого начался пожар. Причина – разгерметизация одной из емкостей с биоэтанолом.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Взрыв, спиртзавод, Тернопольская область, Збараж, пожар
Пожар произошел на базе Зарубинецкого спиртзавода, который сейчас не функционирует

Отмечается, что в связи с инцидентом была проведена эвакуация 350-ти жителей частных жилых домов, расположенных рядом. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Взрыв, спиртзавод, Тернопольская область, Збараж, пожар
В связи с инцидентом спасателям пришлось эвакуировать жителей соседних домов

"По состоянию на 21:10 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируется. На месте происшествия работали 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человек личного состава", – добавляют в ГСЧС.

Взрыв, спиртзавод, Тернопольская область, Збараж, пожар
К тушению пожара были привлечены 15 единиц специальной пожарной техники и 63 человек личного состава

Напомним, недавно на трассе Киев – Житомир на одной из автозаправочных станций произошел взрыв топлива и, как следствие, пожар.

Теги: Новости Украины ГСЧС Тернополь Чрезвычайное происшествие Пожар Взрыв
Источник: 24 канал
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