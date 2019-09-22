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      На трассе под Харьковом пассажирский автобус влетел в грузовик: фото

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      Разбитый пассажирский автобус
      Разбитый пассажирский автобус / Пресс-служба Нацполиции

      Авария случилась на светофоре. Грузовик, ехавший перед автобусом, остановился на красный свет. На полной скорости в него врезался автобус.

      Его водитель уверяет – отказали тормоза. У автобуса полностью треснуло лобовое стекло и смялась передняя часть, расположенная рядом с выходом. Об аварии информирует пресс-служба Нацполиции области.

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      К счастью, жертв нет, впрочем, на больничной койке оказался второй водитель автобуса, который ехал на переднем сидении. 47-летний мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

      автобус ДТП Харків шосе
      Разбитый автобус на трассе под Харьковом/ фото пресс-службы Нацполиции

      ДТП Харків
      Грузовик тоже "помяло" от удара/ фото пресс-служба Нацполиции

      Авария случилась около 15:00 на автодороге в поселке Лесное Дергачевского района. Он расположен в 15 километрах от Харькова.

      Информация о событии зарегистрирована в Дергачевском отделе полиции. Продолжается проверка.

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      Теги: Постраждалі Новости Харькова Аварии и ДТП Новости Украины Полиция
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