На трассе под Харьковом пассажирский автобус влетел в грузовик: фото

Авария случилась на светофоре. Грузовик, ехавший перед автобусом, остановился на красный свет. На полной скорости в него врезался автобус.

Его водитель уверяет – отказали тормоза. У автобуса полностью треснуло лобовое стекло и смялась передняя часть, расположенная рядом с выходом. Об аварии информирует пресс-служба Нацполиции области.

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К счастью, жертв нет, впрочем, на больничной койке оказался второй водитель автобуса, который ехал на переднем сидении. 47-летний мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Разбитый автобус на трассе под Харьковом/ фото пресс-службы Нацполиции



Грузовик тоже "помяло" от удара/ фото пресс-служба Нацполиции

Авария случилась около 15:00 на автодороге в поселке Лесное Дергачевского района. Он расположен в 15 километрах от Харькова.

Информация о событии зарегистрирована в Дергачевском отделе полиции. Продолжается проверка.