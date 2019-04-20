На украинском курорте объявили карантин: в чем причина

В Бердянске, который располагается на побережье Азовского моря в Запорожской области, объявили карантин. Причина – одна из местных собак заболела бешенством, поэтому жители города начали делать прививки своим домашним любимцам.

Карантин в Бердянске объявлен с 18 апреля, однако не во всем городе, а только на отдельных его территориях. Такие меры стали следствием того, что бешенством заболел домашний пес и затем животное покусало своего хозяина, передает издание PRO.berdyansk.biz.

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Заметим, что животное напало на своего хозяина еще 11 марта. По информации СМИ, мужчина получил незначительные травмы и после инцидента убил агрессивного пса. Но только через месяц медики установили, что собака был инфицирована бешенством. Сегодня пострадавший мужчина проходит обследование у врачей.

Кроме того, 19 апреля ветеринары начали массовую вакцинацию животных, которые попали в группу риска. По информации бердянского управления Госпотребслужбы, профилактические меры их представители проводят вблизи места обнаружения больной собаки – на участке от проспекта Восточного до Азовского и от улицы Греческой до Свободы. Бесплатно вакцинировать собак и кошек можно также в Бердянской городской ветеринарной больнице.



В Бердянске зафиксировали случай заболевания бешенством среди животных: люди вакцинируют своих домашних любимцев

К слову, не все жители Бердянска адекватно реагируют на такие борьбы с бешенством. В частности, некоторые хозяева кошек и собак категорически выступают против того, чтобы медики даже приближались к их любимцам.

Как в Бердянске проводят массовую вакцинацию: смотрите видео

Похожий случай произошел в конце октября на Львовщине, правда здесь он завершился летально – после укуса собаки от бешенства скончалась 68-летняя женщина.

Что такое бешенство?

Это острая инфекционная болезнь с поражением центральной нервной системы животных и людей. Лечения от нее не существует. На стадии появления первых симптомов болезни прививки уже не дают результата, и смерть наступает через несколько дней. Вирус бешенства, который попал в организм животного или человека, по нервным волокнам проникает в спинной, а затем головной мозг. Из мозга нервными путями вирус распространяется в различные органы и ткани, попадая также в слюнные железы.



Первые признаки бешенства проявляются на месте укуса: рубец припухает, краснеет, на укушенном участке тела чувствуется зуд и боли. Далее поднимается температура, исчезает аппетит, человек ощущает общую слабость. Инкубационный период болезни длится от 10 до 90 дней, в отдельных случаях – до года.



Чаще всего человек заражается бешенством от кошек, лис и собак.