На "Укрзализныце" сложилась критическая ситуация с перевозками

Критическая ситуация с грузовыми перевозками сложилась на "Укрзализныце". Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, выступая на совещании в Государственной регуляторной службе Украины.

Об этом сообщает корреспондент Минпрома.

"Горнорудные предприятия при нормативе загруженности складов в 150 тыс. т накопили на сегодняшний день уже 700 тыс. т продукции. Далее складировать некуда. Мы в августе не догрузили на экспорт продукции более чем на 100 млн долл. И этот объем уже не перекроется сентябрем. Это значит, что мы будем вынуждены сокращать объемы производства", – сказал он.

Президент "Укрметаллургпрома" отметил, что по информации участников совещания сегодня на железных дорогах брошенными стоят 436 составов, в которых насчитывается до 25 тыс. вагонов, то есть треть вагонного парка страны.

При этом с начала текущего года срок оборачиваемости вагона на "Укрзализныце" вырос на 0,9 суток, что вызвано главным образом дефицитом локомотивов, который превышает по оценкам специалистов 100 ед.

Каленков обратил внимание на то, что проблемы с железнодорожной логистикой ставят под вопрос возможности украинских предприятий наращивать объемы производства. "Это негативно повлияет на динамику экономического роста страны, о чем говорит руководство государства, это повлияет на валютные поступления в Украину и, соответственно, на курс гривны", – добавил он.

При этом Каленков выразил уверенность, что проблема с перевозками на "Укрзализныце" лежит не в финансовой плоскости: "По данным "Укрзализныци", из 18,4 млрд. грн. запланированных на текущий год инвестиций в подвижной состав освоено лишь около 3,5 млрд. грн. за первое полугодие, то есть 19% от всей суммы. Вопрос скорее в процедурных проблемах "УЗ", например, проведение тендеров по закупке комплектующих и запчастей. "УЗ" не может своевременно закупить комплектующие и запчасти, а у нас огромное количество локомотивов находятся в нерабочем состоянии. Мы готовы поддержать "УЗ" и помочь добиться пересмотра процедур, с целью обезопасить их от влияния недобросовестных спекулянтов и посредников, которые срывают проведение тендеров".

Ассоциации отраслей грузоотправителей выдвинули инициативу собрать совещание на уровне вице-премьера, на котором можно было бы обсудить меры по улучшению работы "Укрзализныци", в частности по упрощению для компании проведения тендеров по закупке оборудования и запчастей и возможности заключать долгосрочные контракты с поставщиками.

В свою очередь, Европейская бизнес-ассоциация обратилась к министру инфраструктуры Украины и руководству "Укрзализныци" с просьбой ввести мораторий на повышение стоимости грузовых железнодорожных перевозок до создания государственного регулятора в этой сфере, а также утверждения общегосударственной модели тарифообразования на железнодорожные перевозки. В своем обращении грузоотправители отметили, что за последние полтора года бизнес почувствовал на себе негативные последствия повышения тарифов на железнодорожные перевозки.