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      На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов: видео

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      Блокпост на въезде в Киев / 24 канал

      На въездах в Киев из-за коронавируса с 16 апреля усилили меры безопасности. Город обнесли 9-ю блокпостами, полиция и медики будут мерять температуру тем, кто желает въехать в столицу. Также будут осматривать личные вещи и багаж.

      На КПП со стороны Житомирской трассы стоит БТР и патрулируют полицейские, сообщила корреспондент 24 канала.

      Детали Где с 16 апреля на въезде в Киев установят блокпосты: карта

      Также на КПП установлена ​​палатка для полиции, вскоре появится такая же для медиков.

      Когда заработали КПП: с 13:00 16 апреля.

      Кого будут проверять: будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские авто, легковые авто, которые перевозят более чем 3 человека включая водителя.

      Кому будут изерять температуру: изерять температуру будут в авто, где более 2 человек, где меньше – выборочно.

      • если во время проверки температура будет выше 37,5 градусов, тогда вызовут бригаду для тестирования на COVID-19 и отправят этого человека на самоизоляцию;
      • если выше 38,0 градусов – человека принудительно госпитализируют.

      Чем будет заниматься патруль, полиция и медики:

      "Мы здесь для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка, чтобы не было никаких провокаций. Будем помогать патрульной полиции, непосредственно заниматься остановкой транспорта. Измерять температуру будут медики", – рассказал полицейский Александр Пикуза.

      Что происходит сейчас: КПП дообустраивают, остановка транспорта и проверка температуры уже начата. Известно, что будут сужать дорогу, поэтому накануне власти города Киева и области обратились к водителям, чтобы те планировали свой маршрут так, чтобы не стоять в пробках.

      Смотрите видео: на въезде в Киев заработали блокпосты

       

      Автор: Анастасия Федченко, Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Дороги Авто Полиция Новости Киева
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