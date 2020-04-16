На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов: видео

На въездах в Киев из-за коронавируса с 16 апреля усилили меры безопасности. Город обнесли 9-ю блокпостами, полиция и медики будут мерять температуру тем, кто желает въехать в столицу. Также будут осматривать личные вещи и багаж.

На КПП со стороны Житомирской трассы стоит БТР и патрулируют полицейские, сообщила корреспондент 24 канала.

Детали Где с 16 апреля на въезде в Киев установят блокпосты: карта

Также на КПП установлена ​​палатка для полиции, вскоре появится такая же для медиков.

► Когда заработали КПП: с 13:00 16 апреля.

► Кого будут проверять: будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские авто, легковые авто, которые перевозят более чем 3 человека включая водителя.

► Кому будут изерять температуру: изерять температуру будут в авто, где более 2 человек, где меньше – выборочно.

если во время проверки температура будет выше 37,5 градусов , тогда вызовут бригаду для тестирования на COVID-19 и отправят этого человека на самоизоляцию;

, тогда вызовут бригаду для тестирования на COVID-19 и отправят этого человека на самоизоляцию; если выше 38,0 градусов – человека принудительно госпитализируют.

► Чем будет заниматься патруль, полиция и медики:

"Мы здесь для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка, чтобы не было никаких провокаций. Будем помогать патрульной полиции, непосредственно заниматься остановкой транспорта. Измерять температуру будут медики", – рассказал полицейский Александр Пикуза.

Что происходит сейчас: КПП дообустраивают, остановка транспорта и проверка температуры уже начата. Известно, что будут сужать дорогу, поэтому накануне власти города Киева и области обратились к водителям, чтобы те планировали свой маршрут так, чтобы не стоять в пробках.

Смотрите видео: на въезде в Киев заработали блокпосты