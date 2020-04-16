На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов: видео
На въездах в Киев из-за коронавируса с 16 апреля усилили меры безопасности. Город обнесли 9-ю блокпостами, полиция и медики будут мерять температуру тем, кто желает въехать в столицу. Также будут осматривать личные вещи и багаж.
На КПП со стороны Житомирской трассы стоит БТР и патрулируют полицейские, сообщила корреспондент 24 канала.
Детали Где с 16 апреля на въезде в Киев установят блокпосты: карта
Также на КПП установлена палатка для полиции, вскоре появится такая же для медиков.
► Когда заработали КПП: с 13:00 16 апреля.
► Кого будут проверять: будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские авто, легковые авто, которые перевозят более чем 3 человека включая водителя.
► Кому будут изерять температуру: изерять температуру будут в авто, где более 2 человек, где меньше – выборочно.
- если во время проверки температура будет выше 37,5 градусов, тогда вызовут бригаду для тестирования на COVID-19 и отправят этого человека на самоизоляцию;
- если выше 38,0 градусов – человека принудительно госпитализируют.
► Чем будет заниматься патруль, полиция и медики:
"Мы здесь для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка, чтобы не было никаких провокаций. Будем помогать патрульной полиции, непосредственно заниматься остановкой транспорта. Измерять температуру будут медики", – рассказал полицейский Александр Пикуза.
Что происходит сейчас: КПП дообустраивают, остановка транспорта и проверка температуры уже начата. Известно, что будут сужать дорогу, поэтому накануне власти города Киева и области обратились к водителям, чтобы те планировали свой маршрут так, чтобы не стоять в пробках.
Смотрите видео: на въезде в Киев заработали блокпосты
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