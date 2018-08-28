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На Винничине родители залечили до смерти 1-летнего ребенка

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На Винничине родители залечили до смерти 1-летнего ребенка
На Винничине родители залечили до смерти 1-летнего ребенка / zakarpattya.net.ua

24 августа на Винничине 1-летняя девочка получила термические ожоги во время купания. Родители ребенка три дня самостоятельно лечили ожоги на ногах девочки, но ее состояние здоровья сильно ухудшилось.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

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Как отметили сотрудники полиции, родители девочки обратились в медицинское учреждение только после того, как три дня безрезультатно лечили ребенка в домашних условиях.

Когда малышке стало плохо, родители обратились за помощью к врачам. 27 августа в больнице ребенок умер. Причина смерти – болевой шок,
– отметили в пресс-службе.

Сейчас полицией открыто уголовное производство по статье 115 УКУ (Умышленное убийство), однако окончательная квалификация события будет дана после проведенных экспертиз.

К слову, 26 августа в Кривом Роге автомобиль ВАЗ-21099 насмерть сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Полиция объявила в городе план "Перехват".

Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Дети и несовершеннолетние Винница
Источник: 24 канал
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