На Винничине родители залечили до смерти 1-летнего ребенка

24 августа на Винничине 1-летняя девочка получила термические ожоги во время купания. Родители ребенка три дня самостоятельно лечили ожоги на ногах девочки, но ее состояние здоровья сильно ухудшилось.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

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Как отметили сотрудники полиции, родители девочки обратились в медицинское учреждение только после того, как три дня безрезультатно лечили ребенка в домашних условиях.

Когда малышке стало плохо, родители обратились за помощью к врачам. 27 августа в больнице ребенок умер. Причина смерти – болевой шок,

– отметили в пресс-службе.

Сейчас полицией открыто уголовное производство по статье 115 УКУ (Умышленное убийство), однако окончательная квалификация события будет дана после проведенных экспертиз.

К слову, 26 августа в Кривом Роге автомобиль ВАЗ-21099 насмерть сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Полиция объявила в городе план "Перехват".