На Волыни первоклассница умерла на уроке физкультуры
В Волынской области в селе Пятидни 6-летней первокласснице стало плохо на уроке физкультуры, после чего она умерла.
Об этом сообщает "Буг".
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Директор школы Надежда Зволянська отказалась комментировать инцилент. В полиции подтвердили информацию о трагедии.
В школу вызвали медиков, но спасти девочку не удалось.
Напомним, ученик 5 класса умер на уроке физкультуры в школе №8 города Мирноград, что в Донецкой области. Ему внезапно стало плохо.
Источник: 24 Канал
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