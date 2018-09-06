На Волыни первоклассница умерла на уроке физкультуры

В Волынской области в селе Пятидни 6-летней первокласснице стало плохо на уроке физкультуры, после чего она умерла.

Об этом сообщает "Буг".

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Директор школы Надежда Зволянська отказалась комментировать инцилент. В полиции подтвердили информацию о трагедии.



В школу вызвали медиков, но спасти девочку не удалось.

Напомним, ученик 5 класса умер на уроке физкультуры в школе №8 города Мирноград, что в Донецкой области. Ему внезапно стало плохо.