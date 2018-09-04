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На Волыни священник отказался отпевать умершего ребенка ромов: известна причина

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На Волыни священник УПЦ МП отказался отпевать умершую ромскую девочку
На Волыни священник УПЦ МП отказался отпевать умершую ромскую девочку / Volynpost.com

В селе Озеро на Волыни священник Украинской православной церкви Московского патриархата отказался отпевать умершую от рака девятилетнюю ромскую девочку Регину Чужук. Все потому, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.

Об этом сообщает "ВолиньPost".

"Где она крестилась – там, говорит, пусть и проводят обряд. Это неправильно. Нет разницы – украинская или российская церковь – все мы перед Богом. Священника не надо за это наказывать, потому что всякое бывает", – сказала бабушка умершей Анна Чужук.

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Родные ребенка известили, отпеть ее уже согласился священник из соседнего села, где расположена ближайшая церковь Киевского патриархата.

В УПЦ МП заверили, что все делали правильно, потому что отпевать представителя другой конфессии не имеют права.

Все это потому, что УПЦ МП и УПЦ КП – разные конфессии. Так же и в других конфессиях. В Римо-католической церкви не отпевают представителей, например, Христиан Веры Евангельской, а в Украинской греко-католической церкви не отпевают представителей церкви Свидетелей Иеговы,
– пояснил глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ МП Олег Точинский.

"Несмотря на то, как эти ситуации всегда подаются информационно, эта практика является абсолютно нормальной для людей, которые являются верующими той или иной конфессии. Вообще это норма, когда человека отпевают там, где он был крещен", – добавил представитель УПЦ МП.

В то же время декан Киверцовского района УПЦ КП митрофорный протоиерей Иван Семенюк заявил, что не видит причин, которые заставили местного священника отказать в проведении обряда.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Скандал УПЦ КП УПЦ МП религия Жертвы Новости Луцка
Источник: 24 Канал
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