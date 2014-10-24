На востоке Украины остаются российские войска, — НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести свои войска с Украины и применить свое влияние для обеспечения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом он сказал сегодня во время визита в центральный штаб вооруженных сил НАТО в Европе возле города Монс на западе Бельгии.

Россия до сих пор нарушает международное право. Они до сих пор нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины,

– заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, досрочные парламентские выборы в Украине являются важным шагом, чтобы продемонстрировать стабильность и демократическое общество. Столтенберг отметил, что все должны уважать результаты этих выборов.



Он призвал Россию применить свое влияние для обеспечения режима прекращения огня на Донбассе.

Нам нужно найти политическое решение вызовов, которые мы видим в Украине и предпосылкой для этого является прекращение огня,

– отметил генсекретарь НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что очень важно, чтобы все стороны конфликта уважали результаты выборов, которые состоятся 26 октября.

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В то же время главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав сообщил, что несмотря на частичное отведение, российские войска до сих пор остаются в Украине, а на границе сконцентрированы очень дееспособные подразделения.

Мы видим отвод российских войск с территории Украины. Но нет ошибки, на востоке Украины остаются российские войска, подразделения, которые в значительной степени способны контактировать и поддерживать пророссийских сепаратистов,

– сказал Бридлав.

Как известно, украинско-российскую границу через пропускные пункты Гуково и Донецк в обоих направлениях пересекает большое количество людей в военной форме.