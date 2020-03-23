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      На время карантина украинцам разрешили не платить за ипотеку

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      Нацбанк временно освободил украинцев от платежей по ипотечным кредитам. На такие уступки регулятор пошел на время карантина в Украине, то есть пока до 3 апреля.

      О возможности временно не платить за ипотеку банки должны сообщить клиентам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

      Обратите внимание Как будут работать банки в период карантина: объяснение НБУ

      Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам. Банки не должны в таких случаях взимать с них залог,
      – говорится в сообщении.

      Что еще запретили банкам:

      • НБУ запретил штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам;
      • Верховная Рада запретила взимать штрафы с украинцев за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

      Важно! Сейчас в Нацбанке работают над универсальными правилами для банков по льготному обслуживанию клиентов, в том числе по кредитам. Эти правила планируют согласовать уже скоро.

      Что такое ипотека?
      Это залог земли и другого недвижимого имущества, которое при этом остается в собственности залогодателя. То есть человек занимает деньги в банке, чтобы купить, например, квартиру и при этом эта же квартира будет в залоге. Если кредит оплачен, квартира перейдет в полноценную собственность человека, если нет – банк может ее забрать.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.
      • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
      • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
      • Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

      Вірус
      Карантин в Украине: что запрещено / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины НБУ Карантин в Украине 2020 Деньги Ипотека
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