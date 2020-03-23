На время карантина украинцам разрешили не платить за ипотеку

Нацбанк временно освободил украинцев от платежей по ипотечным кредитам. На такие уступки регулятор пошел на время карантина в Украине, то есть пока до 3 апреля.

О возможности временно не платить за ипотеку банки должны сообщить клиентам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Обратите внимание Как будут работать банки в период карантина: объяснение НБУ

Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам. Банки не должны в таких случаях взимать с них залог,

– говорится в сообщении.

Что еще запретили банкам:

НБУ запретил штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам;

Верховная Рада запретила взимать штрафы с украинцев за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Важно! Сейчас в Нацбанке работают над универсальными правилами для банков по льготному обслуживанию клиентов, в том числе по кредитам. Эти правила планируют согласовать уже скоро.

Что такое ипотека?

Это залог земли и другого недвижимого имущества, которое при этом остается в собственности залогодателя. То есть человек занимает деньги в банке, чтобы купить, например, квартиру и при этом эта же квартира будет в залоге. Если кредит оплачен, квартира перейдет в полноценную собственность человека, если нет – банк может ее забрать.

Коронавирус в Украине: основное

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом . Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.

. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля. С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки . В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения , рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

, рестораны, кафе, кинотеатры и т.д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки. Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.



Карантин в Украине: что запрещено / Инфографика 24 канала