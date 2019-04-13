На заводе в Лисичанске прогремел взрыв, погибла женщина: фото
На "Лисичанском желатиновом заводе" взорвалось оборудование, в результате чего полностью обрушился фасад здания. Под обломками нашли тело 56-летней работницы предприятия.
Инцидент произошел утром 13 апреля. К разбору завалов привлекли 5 единиц техники и 21 спасателя, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
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Взрыв на заводе в Лисичанске 13 апреля
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Следователи начали досудебное расследование.
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