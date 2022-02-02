Министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в фейсбуке отметил, что начало работы нового наблюдательного совета Укрзализныци – важный этап для реформы корпоративного управления.
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С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета,
– отметил министр.
Он отметил, что за последние полгода министерство и правительство заложили основу для развития Укрзализныци:
- повысили грузовые тарифы,
- наладили прямые закупки электроэнергии у производителя,
- решили проблему налогообложения земель, которыми пользуется УЗ,
- запустили десятилетнюю программу обновления украинского парка грузовых вагонов.
Что этому предшествовало
Независимыми членами компании правительство утвердило также Анатолия Амелина, Долла Александера, Якуба Карновски. В то же время представителями государства стали Сергей Лещенко, Давид Ломджарии и Сергей Москаленко.
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