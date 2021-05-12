НАБУ объявило в розыск подозреваемую в деле Приватбанка
Детективы НАБУ объявили в розыск Елену Бычихину. Она была руководительницей одного из подразделений "Приватбанка" и подозревается в растрате денег банка.
Источник:пресс-служба НАБУ
Женщину подозревают в совершении особо тяжкого преступления – присвоении и растрате имущества через служебные злоупотребления. Бычихина – одна из трех подозреваемых по делу "Приватбанка".
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Бычихина может находиться за границей
Елена Бычихина одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании и была руководительницей одного из подразделений.
Ранее сообщалось, что Елена Бычихина находится за границей. По информации НАБУ, женщина покинула территорию Украины только за неделю до того, как произошло задержание другого фигуранта дела "Приватбанка" – Владимира Яценко.
В НАБУ выражали надежду, что и Бычихину, и третьего фигуранта дела – экс-главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета, вскоре удастся разыскать.
Растрата денег "Приватбанка": что известно
- В декабре 2016 года Украина национализировала "Приватбанк" и сделала его государственным. Тогда НБУ признал учреждение неплатежеспособным.
- Зная о предстоящей национализации, топ-менеджеры подготовили план растраты денег.
- Он заключался в том, чтобы начислить и выплатить себе дополнительные вознаграждения. При этом такая выплата договорами не предусматривалась.
- В ноябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о растрате денег "Приватбанка".
- В феврале 2021 года, когда были объявлены подозрения, один из фигурантов – Владимир Яценко – пытался убежать. В тот же день его "сняли" с самолета в "Борисполе". Сейчас за него внесли залог, а других 2 фигурантов разыскивают.
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