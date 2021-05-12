Детективы НАБУ объявили в розыск Елену Бычихину. Она была руководительницей одного из подразделений "Приватбанка" и подозревается в растрате денег банка.

Женщину подозревают в совершении особо тяжкого преступления – присвоении и растрате имущества через служебные злоупотребления. Бычихина – одна из трех подозреваемых по делу "Приватбанка".

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Бычихина может находиться за границей

Елена Бычихина одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании и была руководительницей одного из подразделений.

Ранее сообщалось, что Елена Бычихина находится за границей. По информации НАБУ, женщина покинула территорию Украины только за неделю до того, как произошло задержание другого фигуранта дела "Приватбанка" – Владимира Яценко.

В НАБУ выражали надежду, что и Бычихину, и третьего фигуранта дела – экс-главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета, вскоре удастся разыскать.

Напомним. В феврале 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала три подозрения экс-чиновникам "Приватбанка". Касаются они экс-главы правления банка Александра Дубилета, экс-первого заместителя председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" Владимира Яценко и экс-руководителя одного из подразделений банка Елены Бычихиной.

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