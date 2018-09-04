НАБУ раскрыло схемы, по которым Бахматюк выводил деньги из VAB банка

Детективы Национального антикоррупционного бюро раскрыли схемы, через которые до признания VAB банка неплатежеспособным выводились средства.

Об этом свидетельствует решение Соломенского районного суда.

НАБУ нашло информацию о том, как выводились деньги из VAB банка, который принадлежал владельцу Олегу Бахматюку UkrLandFarming, накануне 20 ноября 2014 года, когда его признали неплатежеспособным.

Так, например, по данным Национального антикоррупционного бюро, 14 ноября был осуществлен возврат депозитов в сумме 110 миллионов гривен ПАО "Тростянецкий мясокомбинат" и 266,445 миллионов гривен ПАО "ШП "Свитанок", несмотря на то, что НБУ ввел запрет на досрочное возвращение денежных средств лицам, связанным с банком, а обе компании контролируются Бахматюком.

18 ноября компания Quickcom Limited потребовала у VAB банка досрочно вернуть 45 миллионов долларов кредита, что было сделано уже за два дня – 20 ноября. Хотя в то же время обычные вкладчики банка не могли забрать свои средства из банка, получая по 1 тысячи гривен в день через кассу.

Также 20 ноября Наблюдательный совет одобрил зачисление частичных встречных однородных требований, возникших у должников СООО "Староверский птицекомплекс", ООО "Агроуниверсал ЛТД", ООО "Инвестиционная компания "Агросоюз РП", ООО "Мульти Финанс", на общую сумму 681,573 миллиона гривен.

Согласно постановлению, детективы Национального антикоррупционного бюро получили временный доступ к вещам и документам членов правления, наблюдательного совета VAB банка в деле о растрате средств рефинансирования НБУ.

Позже в пресс-службе Бахматюка заявили, что "дело, которое открыло НАБУ против VAB банка, полтора года исследовалось и его закрыли другие правоохранительные органы".

"Все факты, которые были приведены в постановлении суда, уже 1,5 года исследовали другие правоохранительные органы, были проведены десятки допросов и следственных действий, в результате чего дело было закрыто за отсутствием состава преступления", – утверждают в компании.

Кроме того, сам Бахматюк утверждает, что "указанные деньги не выходили из банка".

"Было официально доказано, что никакого вывода денег из банка не было. Это документально подтверждено другими правоохранительными органами и дело было закрыто. Все те операции, о которых говорится в представлении детектива НАБУ, были внутренне банковскими операциями", – говорит он.

Напомним, Нацбанк 19 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВиЭйБи банка".

Как известно, VAB Банк работал на финансовом рынке Украины с 1992 года и до начала октября 2014 года по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн) среди всех банков страны.

Максимов ранее полностью контролировал VAB Банк, затем владел банком совместно с нидерландской TBIF Financial Services.

До середины 2010 года Максимову принадлежало 49% акций банка.

В начале 2011 года совладельцем VAB Банка стал Бахматюк, который заявил о намерении сконцентрировать более 50% акций финучреждения.

До середины ноября 2011 года доля нидерландской TBIF Financial Services в VAB Банке уменьшилась до 8%, а Максимова – до 10%.

Максимов и Бахматюк обвинили друг друга в выводе денег из банка и недружественном отношении друг к другу.

Как известно, прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "Хищение в особо крупных размерах" относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка" и его владельца Олега Бахматюка.

Уголовное производство было открыто по обращению Национального банка Украины.