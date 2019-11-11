НАБУ задержало председателя правления Райффайзен Банка Писарука, – Лещенко

НАБУ задержало 11 ноября председателя правления Райффайзен Банка Александра Писарука. Он также бывший первый заместитель главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Писарук фигурирует в деле о краже рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено на один из банков Олега Бахматюка – VAB, сообщил в своем телеграмм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

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Именно Писарук вел переговоры с Бахматюком и давал указания сотрудникам, но вместо внесения залога на 1 миллиард 200 миллионов Бахматюк внес залог на 200 миллионов гривен,

– написал Лещенко.

Ранее СМИ сообщили, что 11 ноября вечером детективы НАБУ пришли в Райффайзен Банк, чтобы задержать председателя правления Писарука. Также прошли обыски по делу VAB банка о вероятном завладении рефинансированием Нацбанка (в 2014 году) на сумму 1,2 миллиарда гривен.

В НАБУ сообщили о задержании 7 человек, но фамилий не назвали.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что задержание Писарука связано с его работой в НБУ. Ведь во время работы в Нацбанке Писарук был заместителем Гонтаревой и отвечал за банковский надзор.

Что известно о VAB банке Бахматюка?20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию банку VAB. По данным НБУ, по состоянию на начало октября 2014 года VAB по размеру активов занимал 16-е место (23,97 миллиарда гривен) среди 166 действовавших в стране. Собственник банка бизнесмен Олег Бахматюк неоднократно обращался к Фонду гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложение и требовал немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.