Нововведения направлены на уменьшение вывода капитала из Украины. Однако они не касаются безналичных оплат товаров и сделок.

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Нововведение Нацбанка

Отныне со счетов в иностранной валюте, открытых в Украине, ежедневно можно снимать большую сумму денег. С 30 тысяч эта цифра выросла до 100 тысяч в гривневом эквиваленте.

То есть, за границей украинцы могут снимать с валютных счетов до 100 тысяч гривен ежедневно. Таким же остается предел и в пределах страны.

Однако за рубежом с гривневых счетов можно будет снять до 100 тысяч гривен в месяц. Также НБУ ввел ограничения операций quasi cash и P2P-переводов. Эти меры направлены на предотвращение вывода капитала за границу.

Тем не менее, для оплаты обучения за границей со счетов украинцев сняты некоторые ограничения. Также ограничения уменьшены и для расчетов, связанных с лечением или смертью украинских граждан в других странах.