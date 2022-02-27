Мир должен максимально противодействовать российской агрессии, считают в госинституции. Речь идет о полной остановке обслуживания платежных карт, эмитированных банками-резидентами страны-оккупантки.

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Глава Нацбанка: Надеюсь на справедливое решение

В Нацбанке объяснили, что обращение адресовали из-за выполнения указа президента о военном положении в Украине. Мол, следует немедленно ввести правовой режим исполнения документа.

Команда института подчеркнула, что принимает все возможные меры, чтобы обеспечить финансовый тыл украинцев и максимально противодействовать в финансовой сфере на агрессию Кремля.

Считаем недопустимым, чтобы через карты международных платежных систем Visa и Masterсard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против нашего государства.

– отметил глава Нацбанка.

Также Кирилл Шевченко, как председатель институции, ждет правильных действий платежных систем. "Надеюсь, что компании Visa и MasterCard примут справедливое решение ради мира в Украине", - добавил он.

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