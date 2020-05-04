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      Нацбанк о последствиях карантина: ВВП упадет на 11%, а безработица вырастет

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      ВВП во втором квартале упадет на 11%
      ВВП во втором квартале упадет на 11% / Фото 24 канала

      Национальный банк Украины опубликовал ежеквартальный инфляционный отчет с прогнозом развития экономики. Среди неутешительных прогнозов – сокращение ВВП на 11% во втором квартале.

      Для сравнения, в I квартале 2020 года падение реального ВВП составил 0.5%. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционных отчете Нацбанка.

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      Падение ВВП

      Реальный ВВП в текущем году снизится на 5% из-за сужения внутреннего и внешнего спроса на фоне карантина. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала 2020 – на 11%.

      Факторы, которые повлекут падение

      • снижение инвестиционного и внешнего спроса;
      • сокращение объемов транзита газа;
      • введение карантина.

      Последний преимущественно сказался на секторах услуг, в частности индустриях туризма и развлечений, торговли и транспорте. По оценкам НБУ, прямой вклад в изменение реального ВВП составил -0.4 в. п.

      Среди компонентов ВВП наибольшее сокращение ожидается в инвестиционной деятельности, а частное потребление уменьшится такими же темпами, как и ВВП.

      Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, которое ожидается в конце второго квартала, экономика начнет восстанавливаться V-образно. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.

      Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитование бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику.

      Прогноз ВВП
      Прогноз НБУ падение ВВП / Скриншот из инфляционного отчета

      О безработице и зарплате

      По экспертным оценкам, в течение карантина в Украину вернулись около 10% заробитчан, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине. По прогнозу НБУ, в апреле-июне уровень безработицы вырастет до около 12%, а рост зарплат приостановится.

      По предварительным данным, инфляция в годовом измерении в апреле оставалась низкой – менее 3%.

      Эффект переноса обменного курса на потребительские цены является асимметричным. Ослабление гривны на 1% приводит к росту потребительских цен в среднем на 0,22%. Если же девальвация происходит очень быстро, например, как было в началу 2015 года, то эффект переноса возрастает до 0,45-0,50%.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Заробитчане Безработица Мировой кризис 2020 Прогнозы 2020 Инфляция Деньги Банки НБУ ВВП
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