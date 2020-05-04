Нацбанк о последствиях карантина: ВВП упадет на 11%, а безработица вырастет

Национальный банк Украины опубликовал ежеквартальный инфляционный отчет с прогнозом развития экономики. Среди неутешительных прогнозов – сокращение ВВП на 11% во втором квартале.

Для сравнения, в I квартале 2020 года падение реального ВВП составил 0.5%. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционных отчете Нацбанка.

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Падение ВВП

Реальный ВВП в текущем году снизится на 5% из-за сужения внутреннего и внешнего спроса на фоне карантина. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала 2020 – на 11%.

Факторы, которые повлекут падение

снижение инвестиционного и внешнего спроса;

сокращение объемов транзита газа;

введение карантина.

Последний преимущественно сказался на секторах услуг, в частности индустриях туризма и развлечений, торговли и транспорте. По оценкам НБУ, прямой вклад в изменение реального ВВП составил -0.4 в. п.

Среди компонентов ВВП наибольшее сокращение ожидается в инвестиционной деятельности, а частное потребление уменьшится такими же темпами, как и ВВП.

Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, которое ожидается в конце второго квартала, экономика начнет восстанавливаться V-образно. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.

Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитование бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику.



Прогноз НБУ падение ВВП / Скриншот из инфляционного отчета

О безработице и зарплате

По экспертным оценкам, в течение карантина в Украину вернулись около 10% заробитчан, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине. По прогнозу НБУ, в апреле-июне уровень безработицы вырастет до около 12%, а рост зарплат приостановится.

По предварительным данным, инфляция в годовом измерении в апреле оставалась низкой – менее 3%.

Эффект переноса обменного курса на потребительские цены является асимметричным. Ослабление гривны на 1% приводит к росту потребительских цен в среднем на 0,22%. Если же девальвация происходит очень быстро, например, как было в началу 2015 года, то эффект переноса возрастает до 0,45-0,50%.