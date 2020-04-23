Нацбанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине: детали

НБУ ухудшил оценку динамики реального роста валового внутреннего продукта Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения. Нацбанк также ухудшил прогноз инфляции с 4,8% до 6% и подтвердил его на уровне 5% в 2021 – 2022 годы.

Одновременно Нацбанк улучшил ожидания роста ВВП в 2021 году с 4% до 4,3 %, говорится на сайте НБУ.

О ВВП

В Национальном банке отмечают, что негативное влияние пандемии на украинскую экономику будет относительно краткосрочным, но довольно мощным. Карантин уже уменьшил деловую активность, потребление и занятость населения. Кроме того, сокращение глобального спроса также ограничивает возможности экспорта страны

Что прогнозируют

Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

На это будет влиять:

мягкая фискальная и монетарная политика;

увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса;

меры Национального банка по поддержке банковской системы.

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