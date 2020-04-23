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      Нацбанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине: детали

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      Нацбанк ухудшил прогнозы / Getty Images

      НБУ ухудшил оценку динамики реального роста валового внутреннего продукта Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения. Нацбанк также ухудшил прогноз инфляции с 4,8% до 6% и подтвердил его на уровне 5% в 2021 – 2022 годы.

      Одновременно Нацбанк улучшил ожидания роста ВВП в 2021 году с 4% до 4,3 %, говорится на сайте НБУ.

      О ВВП

      В Национальном банке отмечают, что негативное влияние пандемии на украинскую экономику будет относительно краткосрочным, но довольно мощным. Карантин уже уменьшил деловую активность, потребление и занятость населения. Кроме того, сокращение глобального спроса также ограничивает возможности экспорта страны

      Что прогнозируют

      Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

      На это будет влиять:

      • мягкая фискальная и монетарная политика;
      • увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса;
      • меры Национального банка по поддержке банковской системы.

      Новость дополняется...

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги Коронавирус в Украине ВВП Инфляция НБУ Мировой кризис 2020
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