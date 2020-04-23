Нацбанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине: детали
НБУ ухудшил оценку динамики реального роста валового внутреннего продукта Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения. Нацбанк также ухудшил прогноз инфляции с 4,8% до 6% и подтвердил его на уровне 5% в 2021 – 2022 годы.
Одновременно Нацбанк улучшил ожидания роста ВВП в 2021 году с 4% до 4,3 %, говорится на сайте НБУ.
О ВВП
В Национальном банке отмечают, что негативное влияние пандемии на украинскую экономику будет относительно краткосрочным, но довольно мощным. Карантин уже уменьшил деловую активность, потребление и занятость населения. Кроме того, сокращение глобального спроса также ограничивает возможности экспорта страны
Что прогнозируют
Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года.
На это будет влиять:
- мягкая фискальная и монетарная политика;
- увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса;
- меры Национального банка по поддержке банковской системы.
Новость дополняется...
Читайте также
-
Когда заработает общественный транспорт: прогноз Мининфраструктурысегодня , 12:59
-
Кто не будет подлежать обсервации после пересечения границы: новое решение Кабминасегодня , 12:13
-
Вьетнам выходит из карантина: за все время здесь не зарегистрировали ни одного летального случаясегодня , 10:57
-
Антирекорд новых случаев COVID-19 вызвали нарушения на Пасху и Вербное воскресеньесегодня , 11:36
-
Ни одна партия не отказалась от государственного финансирования, – НАПКсегодня , 10:06
-
Правительство продлило карантин: как действовать дальше?сегодня , 08:30