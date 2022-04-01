После мощного огневого поражения, подразделения Нацгвардии сожгли несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей и грузовиков.

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Также нацгвардейцы уничтожили живую силу российских оккупантов.

"Нацгвардия и Вооруженные Силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи и освобождать от оккупантов населенные пункты на Киевщине", – заявили в МВД.

Нацгвардейцы сожгли несколько десятков единиц вражеской техники / Фото МВД Украины

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