К сожалению, в результате атаки погибли 6 военных, еще более 10 – получили ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Смотрите также Жуткая ночь для Сум: Россия много раз била дронами по предприятиям

Ракетный удар по стрельбищу воинской части в Сумской области

Трагедия произошла во вторник, 20 мая. Указывается, что проводится служебное расследование.

"Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области", – говорится в сообщении.

В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли 6 военнослужащих, более 10 – ранены.

В Нацгвардии заявили, что ранее были утверждены алгоритмы действий в случае воздушной угрозы и предоставлены соответствующие распоряжения с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.

Там сообщили, что командира части отстранили от исполнения обязанностей, и указали, что необходимую информацию передали правоохранительным органам.