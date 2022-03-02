В Генштабе ВСУ рассказали, что эти самолеты совершили бомбардировку гражданского населения. Российские оккупанты нарушили нормы Международного гуманитарного права.
Заметьте Под Крутами состоялся бой ВСУ с российскими оккупантами: враг потерпел "ошеломляющее поражение"
Враг прибегает к мародерству и убийствам местного населения.
За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси, и рсуществили бомбардировку гражданского населения,
– говорится в сообщении.
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