Уничтожено 1 935 авиационных бомб

В ГСЧС рассказали, что уже обследована территория площадью 8 860 гектара. Спасатели обезвредили 63 543 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества.

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Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 63 543 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества, в том числе 1 935 авиационных бомб. Обследована территория площадью 8 860 гектаров,

– заявили в ГСЧС.

Чаще всего пиротехники работали:

в Харьковской области – 2 537 раз;

в Николаевской области – 1 091;

в Киевской области – 718;

в Донецкой области – 288;

в Сумской области – 272.

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