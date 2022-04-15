Уничтожено 1 935 авиационных бомб
В ГСЧС рассказали, что уже обследована территория площадью 8 860 гектара. Спасатели обезвредили 63 543 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества.
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Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 63 543 взрывоопасных предмета и 417,4 килограмма взрывчатого вещества, в том числе 1 935 авиационных бомб. Обследована территория площадью 8 860 гектаров,
– заявили в ГСЧС.
Чаще всего пиротехники работали:
- в Харьковской области – 2 537 раз;
- в Николаевской области – 1 091;
- в Киевской области – 718;
- в Донецкой области – 288;
- в Сумской области – 272.
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