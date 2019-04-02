Тихоокеансктй праздник в самом сердце Карпат. Начало бархатного сезона в "Буковеле" отметили гавайской вечеринкой.

Присоединились к ней почти полутысяча участников со всей Украины и даже из-за границы. Традиционные гавайские цветочные бусы, танец-соревнование лимбо, разнообразные конкурсы и развлечения. И изюминкой вечеринки стал спуск в купальниках и экстравагантных костюмах.

"В детство погружаешься. После 40-ка вот так подрайвовать – это самое то. Здесь невероятные впечатления, здесь яркие эмоции, это будешь вспоминать до следующего сезона", – поделилась участница гавайской вечеринки Инна.

"Вообще круто, это какой-то адреналин. Потому что на улице кажется холодно, но мы раздетые", – сказала участница гавайской вечеринки Луиза.

Некоторые из участников к вечеринке готовились особенно тщательно.

"Делала свой костюм сама, вчера до 2 ночи не спала. Цветочки делала, юбку делала. Все сама. И хочется всем показать, и порадовать всех, поднять настроение себе", – рассказала участница гавайской вечеринки Виктория.

В "Буковеле" сейчас время, когда еще можно и кататься, и одновременно загорать на солнце. К тому же цены – приятно удивляют.

"Бархатный сезон в "Буковеле" – это безумный ценопад. Цены падают на все: на скипассы, на проживание, на питание. И вот именно гавайской вечеринкой мы решили отметить начало бархатного сезона, поскольку есть прекрасное солнце, невероятно много снега, работают все трассы, все вытяжки, поэтому сезон продолжается", – отметила представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

Бархатный сезон в "Буковеле" точно продлится до 15 апреля. А дальше все будет зависеть от погоды.