Следовательно, может полностью прекратиться российская провокация внутренних конфликтов в ЕС. О значительном изменении в рынке энергетики 25 марта рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Также идентичное заявление в этот день делала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

Накануне США и ЕС приняли решение сократить европейскую зависимость от российских энергоресурсов

Европа будет лучше всего контролировать

Глава Франции объяснил, что означает принятое решение на своей пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, сейчас возникла острая потребность в значительных изменениях рынка энергетики.

Европейская комиссия будет иметь мандат на совместные закупки энергии, чтобы позволить ЕС лучше контролировать свои поставки энергии,

– сказал Макрон.

Он считает, что это позволит значительно лучше бороться с ценами на энергоносители. Кроме того, один из мировых лидеров считает необходимым уменьшение разницы между ценами электроэнергии и газа.