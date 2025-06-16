В случае краха режима и перехода к демократии Россия рискует распасться из-за сильного недовольства среди национальных меньшинств и этнических русских. Такое мнение 24 Каналу высказал профессор по международной безопасности Национального университета обороны США Питер Ельцов.

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Война в Украине – это начало краха для России

Когда-то марксизм и ленинизм были чрезвычайно мощной идеологией, популярной во многих странах, особенно после Второй мировой войны и в период деколонизации. Сегодня же в России нет идеи подобной силы, которая могла бы ее сдерживать или объединять. Вся система власти в стране построена вокруг одного человека – Владимира Путина. Это создает ситуацию, в которой все может измениться буквально за одну ночь – как это произошло в 1917 году.

Нынешняя война в Украине – это последняя масштабная колониальная война России,

– предположил профессор по международной безопасности Национального университета обороны США.

Даже если она сможет немного продвинуться вглубь украинской территории, эта война все равно станет ее финальной имперской попыткой. Ельцов не верит в слова помощника главы Кремля Владислава Суркова о том, что Россия якобы вступила в новую "историческую фазу". Сурков сравнивает современную Россию с эпохами Петра I и Ленина, утверждая, что сейчас началась эпоха Путина, которая продлится следующие 300 лет. Питер Ельцов с этим не согласен и считает, что путинской системе осталось максимум 30 лет.

Я уверен, что смогу поехать в Санкт-Петербург и Москву. Система рухнет еще при моей жизни,

– добавил он.

Режим Путина невозможно "реплицировать". После смерти Сталина, несмотря на жесткий авторитаризм, в СССР существовали относительно стабильные институты власти. Была Центральная комиссия Коммунистической партии. Даже Иосиф Сталин или Леонид Брежнев не могли просто назначить в Политбюро своего парикмахера или товарища с детства. Для этого нужно было пройти сложную иерархию и получить одобрение партийной структуры. Это не была демократия, но система имела черты коллегиального управления.

Сегодня же Путин может делать все что угодно. Это создает для России серьезный риск – риск отсутствия централизованного управления,

– подчеркнул Ельцов.

Когда Путин уйдет, никто не знает, кто его заменит. Институты власти в России чрезвычайно слабые. В советское время существовала Академия наук, серьезное Министерство иностранных дел (во главе с Андреем Громыко). Сегодня подобных институтов в России уже нет.

Самая большая тревога – это вопрос национальной идентичности. Во власти это понимают, именно поэтому были внесены поправки в Конституцию, которые запрещают любые разговоры о сепаратизме.

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Кремль осознает: если в России наступит демократия, страна может распасться. Это уже было видно в 1990-х. В таком случае Сибирь может отделиться, Урал – тоже. Сколько новых стран может возникнуть – неизвестно. Но несомненно, что сильные сепаратистские настроения есть как среди национальных меньшинств, так и среди самих этнических русских.