Об этом Арестович сказал в эфире 24 канала.

По теме США предоставит Украине оборудование для защиты от химических атак

"Химическое оружие неэффективно против военных"

По его словам, химическое оружие практически не эффективно против военных. Оно эффективно против гражданских.

Эффективно оно было в начале Первой мировой войны, когда никто не знал, что это и как себя вести. Впоследствии уже справились и во Второй мировой его уже не применяли. Но не потому что все были гуманны, а потому что оно неэффективно,

– заявил советник главы ОП.

Он добавил, что химическое оружие зависит от многих условий – погодных, ветра и т.п.

Алексей Арестович напомнил, что против гражданских химическое оружие использовали в Сирии, тогда погибли 1300 человек. "Но там были специфические условия и последствия. Тогда Байден заявил, что применение химического оружия станет причиной, по которой НАТО вмешается", – добавил он.

"В случае химической атаки это будет совсем другая война"

Арестович считает, что россияне самоубийцы, но не настолько, чтобы его использовать.

Испугать военных они не смогут, это будет неэффективно, а уничтожить гражданских – это значит, что начнется совсем другая война, с помощью НАТО напрямую. Не думаю, что им это нужно,

– отметил он.

Советник главы ОП говорит, что химическое оружие не добавит России ничего, а вот место постоянного члена Совета Безопасности ООН можно потерять из-за этого.

Арестович о химическом оружии: "Россияне самоубийцы, но не до такого уровня"

Кстати, российские пропагандисты продолжают распространять фейки о "биолабораториях" в Украине. Алексей Данилов не исключает, что россияне все же отважятся применить химическое оружие. По его словам, РФ готова к сценарию применения химического оружия в Украине.