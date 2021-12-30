Петиции собрали нужное количество голосов

Речь идет о петиции № 22/123600-еп "Отмена принудительной вакцинации населения" Дмитрия Зинькевича и электронную петицию № 22/123656-еп "Полная отмены карантина и добровольно-принудительной вакцинации от COVID-19" Юрия Ахрамейка.

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Отметим, что ответы президента почти одинаковые по содержанию и контексту к обеим петициям.

Что ответил Зеленский

Президент подчеркнул, что в украинском законодательстве прописана обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан.

Для этого в предусмотренных законодательством случаях украинцы должны проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки от ряда болезней.

Сейчас тенденции к усилению негативного влияния биологических факторов на население и окружающую природную среду требуют новых системных действий и решений,

– добавил Зеленский.

Однако Владимир Зеленский отметил, что обратился к правительству с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования.

И объяснил, что только такие инциденты могут нести опасность для общества и каждого человека.

Внимание! Принудительная и обязательная вакцинация – это разные понятия. Принуждение – это нарушение прав человека. Обязательная вакцинация против COVID-19 сейчас предусмотрена лишь для отдельных категорий работников. И каждый человек самостоятельно делает свой добровольный выбор по вакцинации.

Коротко об обязательной вакцинации в Украине

С 8 ноября вакцинация стала обязательной для педагогов и работников центральных и местных органов власти.

Минздрав несколько раз уже расширял перечень профессий, работники которых обязательно должны иметь прививки против COVID-19.

Подробно Минздрав дополнил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна

Работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы. Сейчас форма справки о противопоказаниях к вакцинации находится на утверждении у Центральных органов исполнительной власти.