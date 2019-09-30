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      Начнутся экономические проблемы, – Фурса объяснил необходимость транша МВФ

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      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / 24 канал

      Если Украина не достигнет договоренностей с Международным валютным фондом, то ее ждут серьезные проблемы.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил экономист Сергей Фурса. Он пояснил: "Нам нужны не так деньги от МВФ, как у нас сейчас пиковый период по долговым нагрузкам и нам, чтобы профинансировать старые долги, нужно заново брать новые".

       К слову: Украина планирует подписать новую программу с МВФ в декабре

      По его словам, это нормальный процесс, ведь все страны мира так живут. Однако у Украины другая проблема – ей пока не доверяют.

      Если договоренностей не будет, тогда нас ждут проблемы,
      – отметил Фурса.

      Он сказал, что есть отдельная группа, которая состоит из мировых и европейских банков. Именно они дают деньги, но в них есть главное условие – это наличие программы МВФ.

      "Также есть рынок, где торгуются еврооблигации, там где инвесторы приходят и покупают наши ценные бумаги, которые номинированы в гривне. И для них также очень важен МВФ. Они сейчас говорят, что все прекрасно, кредитные рейтинги повышаются, но пока мы не готовы ничего делать без МВФ. Если МВФ пойдет, то мы поймем, что это все дешевая телеспектакль и мы здесь участвовать не будем", – рассказал эксперт.

      Фурса добавил: "Все упирается в МВФ. Он нам очень нужен. Критически он нам станет нужен с марта. До марта мы можем тянуть это время, пока есть запас прочности, потому что сейчас нет необходимости выходить и брать какой-то новый долг, потому что только с марта будет погашение. А вот после марта, если не будет МВФ, то уже начнутся экономические проблемы".

      Зачем Украине транш МВФ?
      Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

      До конца года Украина должна выплатить около 4,6 миллиарда долларов, из которых 1,7 миллиарда долларов – в сентябре. Кроме того, есть еще проценты – это тоже немалая сумма, которая приближается к миллиарду. Без посторонней помощи стране будет очень сложно.

      В МВФ деньги можно одолжить на наиболее выгодных условиях, бонусом получив также реформы, которые помогут экономике лучше работать.

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Деньги Транш МВФ МВФ Финансы госдолг
      Источник: 24 канал
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