Национализация "Мотор Сичи" и подозрения по делу "Приватбанка": США похвалили действия Украины
В США убеждены, что действия Украины в отношении "Мотор Сич" и подозрений по делу "Приватбанка" – обнадеживающие. Кроме того, в Штатах поддержали санкции против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Источник:24 канал
Медведчук с Козаком годами использовали свои медиа для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
Кстати Разговор между Байденом и Зеленским состоится, – временный поверенный в делах США
Обнадеживающими были ограничительные меры в отношении китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важным АО "Мотор Сич". Недавно выдвинуты обвинения против бывших руководителей "Приватбанка", что является важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов,
– сказала Квин.
Также отметили, что обнадеживающие являются также шаги по привлечению к ответственности вмешивавшихся в выборы в США лиц. В конце концов, поверенная добавила, что не Штатам судить, являются реформы "достаточными", а украинскому народу.
На каких реформах настаивают США
Директор по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств посольства США в Украине Сара Лангенкамп подчеркнула, что есть несколько действительно важных антикоррупционных реформ, которые будут иметь большое значение.
Например, судебная реформа, которая охватывает реформирования Конституционного Суда, Высшего совета правосудия и восстановления Высшей квалификационной комиссии судей. Также отметили необходимость восстановления антикоррупционной инфраструктуры.
Дела "Приватбанка" и "Мотор Сич": что нужно знать
- Следствие утверждает, что в декабре 2016 года должностные лица "Приватбанка" растратили почти 137 миллионов гривен. Перед тем они узнали, что банк планирует национализировать государство.
- К этому могут быть причастны бывшие топменеджеры "Приватбанка".
- 22 февраля 2021 года подозрение в преступлении объявили экс-зампредседателя правления "ПриватБанка" Владимиру Яценко, а 15 марта – бывшему главе правления Александру Дубилету.
- СНБО 11 марта обсудил возвращение государству запорожского предприятия "Мотор Сич". Секретарь Алексей Данилов отметил, что Украина находится в условиях информационной войны с Россией, которая "имеет непосредственное отношение, совместно с Китаем, к попыткам захвата предприятия".
- Впоследствии президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации "Мотор Сичи"
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