В США убеждены, что действия Украины в отношении "Мотор Сич" и подозрений по делу "Приватбанка" – обнадеживающие. Кроме того, в Штатах поддержали санкции против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Медведчук с Козаком годами использовали свои медиа для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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Обнадеживающими были ограничительные меры в отношении китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важным АО "Мотор Сич". Недавно выдвинуты обвинения против бывших руководителей "Приватбанка", что является важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов,

– сказала Квин.

Также отметили, что обнадеживающие являются также шаги по привлечению к ответственности вмешивавшихся в выборы в США лиц. В конце концов, поверенная добавила, что не Штатам судить, являются реформы "достаточными", а украинскому народу.

На каких реформах настаивают США

Директор по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств посольства США в Украине Сара Лангенкамп подчеркнула, что есть несколько действительно важных антикоррупционных реформ, которые будут иметь большое значение.

Например, судебная реформа, которая охватывает реформирования Конституционного Суда, Высшего совета правосудия и восстановления Высшей квалификационной комиссии судей. Также отметили необходимость восстановления антикоррупционной инфраструктуры.

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