Как сообщили в Нацгвардии, мужчины прибывают непрерывно, сразу имея при себе все необходимое.
Ранее В Киеве поймали диверсанта, который фотографировал военные объекты
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Хотят! Могут! И будут! Так говорят те, кто чем быстрее хотят встать на защиту страны. Национальная гвардия имеет силы и средства, чтобы обеспечить вновь прибывших всем необходимым. Все, резервисты и те, кто прибывает по мобилизации, полностью обеспечиваются государством,
– пишут на странице Нацгвардии.
- Мужчины прибывают всех возрастов и профессий.
- Некоторые из них возвращаются из-за границы.
- Есть и такие, кто уволился в запас всего несколько недель назад.
Небывалая агрессия российского оккупанта никого не оставила в стороне. Если вы можете держать оружие, берите документы и направляйтесь к военным формированиям страны,
– призвали в Нацгвардии.