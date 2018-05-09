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"Нацкорпус" требует лишить "Интер" лицензии под стенами телеканала

2110 Читати новину українською

Активисты "Национального корпуса" пришли к зданию телеканала "Интер" с требованием лишить его лицензии. Причиной этому стали пропагандистские заявления, которые накануне в видеоролике озвучили ведущие праздничного концерта, который должен выйти в эфир 9 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нацкорпуса".

Требуем от руководства телеканала снять с вечернего эфира к 9 мая пропагандистский, антиукраинской контент! Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ,
– отметили в организации.

Также там добавили, что собираются проводить акцию под стенами телеканала до самого вечера.

Активисты "Нацкорпуса" пришли под стены "Интера"

Отметим, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки раскалывать Украину после обнародования телеканалом "Интер" видеоролика, смонтированного с концерта ко Дню Победы 9 мая.

Недовольство вызвали слова ведущих "Интера" о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Требуют лишить телеканал лицензии

В свою очередь, представитель телеканала отметил, что ни в ролике, ни в записи концерта никаких изменений делать не будут.

Напомним, в конце февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку "Интера" из-за показа фильмов из "черного списка".

 

 

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Скандал с Интером Национальная дружина
Источник: 24 канал
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