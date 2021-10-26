Большая часть покупателей соответствующих паспортов не осознает того, что совершила преступление. Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.

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По его словам, чаще всего поддельные сертификаты фиксируют в городах-миллионниках, в частности в таких областях как:

Харьковская;

Одесская;

Днепропетровская.

"Сертификаты подделывают и в других регионах нашего государства. Они распространяются с каждым днем все больше", – сказал Пантелеев.

Наказание за поддельные паспорта

Говоря о наказании за фейковые документы, нужно разделить людей на 2 категории. Первая – те, кто подделывают документы. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Вторая категория – наши граждане, которые используют поддельные документы. Им грозит уголовная ответственность до 2 лет ограничения свободы. Сергей Пантелеев Заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции

В Украине массово подделывают паспорта вакцинации

В полиции из-за поддельных сертификатов открыли 800 уголовных дел.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, соответствующая цифра в дальнейшем будет только расти.

Ежедневно по свой стране работают 1 200 мобильных групп, чтобы выявлять правонарушителей.

Ответственность за фальсификацию документов будут нести как продавцы, так и покупатели сертификатов или тестов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает людей с поддельными сертификатами "мерзавцами".

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Что известно о проверке COVID-сертификатов / Инфографика 24 канала