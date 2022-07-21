Соответствующее решение Нацсовет одобрил на заседании 21 июля, сообщает 24 канал. С 22 июля лицензии 14 компаний, принадлежавших Ринату Ахметову прекратят свое действие.

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Какие лицензии аннулировал Нацсовет

По представлению Медиа Группы Украина, Нацсовет аннулировал эфирные и спутниковые лицензии телеканалов медиа группы, в частности:

"Украина";

"Украина 24";

"НЛО.TV";

"Донбасс";

"Индиго TV";

"Футбол 1";

"Футбол 2";

"Футбол 3";

Shakhtar TV;

ТРК "Сигма ТВ"

Мариупольское телевидение";

Также решением Нацсовета аннулированы лицензии 2 провайдеров "Медиа Группы Украина":