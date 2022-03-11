К сожалению, не все волонтеры действительно являются ими, и случаи, когда люди из Украины становятся жертвами, участились. Поэтому Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания дал совет украинцам, вынужденно выезжающим за границу.

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За период войны и эвакуации украинцев в Европу, в основном в Польше и Германии, участились случаи исчезновения одиноких девушек и женщин из Украины,

– заявили в Нацсовете.

Дело в том, что, пользуясь доверием украинцев, находящихся в утомленном и шоковом состоянии, в Европе на вокзалах подходят люди, называются волонтерами и просят показать паспорт. В результате его забирают, сажают в машины/автобусы, которые якобы должны довести до убежища, и девочки исчезают.

Советы украинцам, вынужденно выезжающим за границу

Никому не давайте в руки свой паспорт! Показать можно, отдавать – ни в коем случае. В случае если паспорт пытаются выхватить или отобрать, кричите, зовите на помощь. Старайтесь держаться вместе с другими переселенцами до прибытия в пункт оказания помощи. Не двигайтесь по Европе в одиночку и не сходите с поезда или автобуса без необходимости. Доверяйте только рекомендованным волонтерам, а тем, кто себя называет такими – задайте встречные вопросы.

А если не знаете, куда идти и что делать дальше после пересечения границы, обращайтесь к сотрудникам полиции, пограничникам и другим официальным лицам, а не к случайным прохожим.