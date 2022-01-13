Поэтому канал уже наказал Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 13 января этот орган принял решение об объявлении предупреждения К2. Его представители на заседание не пришли.

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К2 оскандалился из-за "российского Крыма"

Крым назвали российским в телепрограмме "Дачный ответ", которая вышла в эфир еще в конце сентября 2021 года. Производителем программы является российская компания из Москвы. В эпизоде, который транслировали осенью, рассказывали о дизайне интерьера. Речь, в частности, об элементах оформления разных дворцов. Перечисляя разные достопримечательности, ведущий заговорил о российских. Среди них он назвал и Бахчисарайский дворец в оккупированном Крыму. В Нацсовете подчеркнули, что это пропагандистский нарратив страны-агрессора.

Обратите внимание! Ольга Герасимьюк, которая возглавляет Нацсовет, ранее назвала этот инцидент "примером тоненькой пропаганды, характерной для пропагандистской машины России".

Как это объяснил телеканал

Представители К2 настаивали, что программа была адаптирована для украинской аудитории. Там утверждали, что промодерировали содержание высказываний ведущего. Чтобы подтвердить это, Нацсовету передали запись передачи, которая должна была выйти в эфир. Трансляцию российского оригинала телеканал объяснил "техническими проблемами и случайностью, которые не зависели от их работников".

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