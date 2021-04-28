Национальный совет по вопросам телерадиовещания наложил 2 штрафа на телеканал "НАШ". В частности, из-за участия в эфире представителя террористической группировки на оккупированной территории Украины.

Также в эфире звучали призывы к развязыванию агрессивной войны и разжигание вражды. В целом проверок было три.

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Первый штраф за террориста в эфире

Первая проверка касалась трансляции на телеканале в декабре 2020 года. Тогда участие в одной из передач через интернет вышел представитель террористической организации на так называемой "ЛНР" Родион Мирошник.

Мирошник высказал противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, ее конституционного строя ... разжигал вражду,

– говорится в сообщении регулятора.

Там отметили, что он представляет позицию оккупационной администрации временно оккупированных территорий Луганской области, которую признали террористической организацией. Кроме того, ведущий программы в эфире заявил, будто Мирошник является представителем стороны конфликта в Трехсторонний контактной группе, – это не соответствует действительности.

Справка. Согласно статье 17 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", запрещено распространять информацию, цель которой пропаганда или оправдание терроризма.

Второй – за разжигание вражды

Основанием для второго штрафа стали призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, которые звучали в эфире. Также – разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Это зафиксировали в видеоролике за 24 августа 2020 года.

Предупреждение каналу

По двум другим нарушениями, заказчику объявили предупреждение. В частности, и из-за интерактивного голосования с предложением украинским зрителям ответить на вопрос, "Заслуживает ли Владимир Путин Нобелевской премии мира?".

Общая сумма штрафов составляет почти 230 тысяч гривен. Телеканал теперь должен исправить все, согласно требованиям действующего законодательства.

Обратите внимание! Основателем телеканала "НАШ" является экс-нардеп Евгений Мураев, известный своей прокремлевской позицией.